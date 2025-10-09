Eine Tafel im Erzgebirge fühlt sich durch Erntedank-Spenden reich beschenkt

Insgesamt 19 Kirchgemeinden aus dem Raum Aue-Schwarzenberg haben in diesem Jahr die Schwarzenberger Tafel mit Erntedank-Spenden bedacht. Wie die Verteilung läuft.

„Das gab es noch nie", sagt Stephan Drath, der Chef der Schwarzenberger Tafel. Noch immer seien er und seine vielen ehrenamtlichen Helfer dabei, all die guten Dinge, die reichen Spenden des Erntedank zu sortieren und für die Ausgaben vorzubereiten.