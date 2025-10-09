Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Grünhain wurden das frische Gemüse dekorativ am Altar präsentiert.
In Grünhain wurden das frische Gemüse dekorativ am Altar präsentiert. Bild: Stephan Drath
In Grünhain wurden das frische Gemüse dekorativ am Altar präsentiert.
In Grünhain wurden das frische Gemüse dekorativ am Altar präsentiert. Bild: Stephan Drath
Schwarzenberg
Eine Tafel im Erzgebirge fühlt sich durch Erntedank-Spenden reich beschenkt
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Insgesamt 19 Kirchgemeinden aus dem Raum Aue-Schwarzenberg haben in diesem Jahr die Schwarzenberger Tafel mit Erntedank-Spenden bedacht. Wie die Verteilung läuft.

„Das gab es noch nie“, sagt Stephan Drath, der Chef der Schwarzenberger Tafel. Noch immer seien er und seine vielen ehrenamtlichen Helfer dabei, all die guten Dinge, die reichen Spenden des Erntedank zu sortieren und für die Ausgaben vorzubereiten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
24.09.2025
3 min.
Kennenlerntag für Azubis: Internationales Interesse an Ausbildung im Erzgebirge
EKH-Geschäftsführer Thoralf Bode (2. v. l.) im Gespräch mit Azubis aus seinem Haus.
Mittlerweile sind es 53 junge Frauen und Männern aus vier Nationen, die bei der Erzgebirgischen Krankenhaus- und Hospitalgesellschaft Schwarzenberg lernen. Eine besondere Frage sollte beim gegenseitigen Kennenlernen als „Eisbrecher“ dienen.
Beate Kindt-Matuschek
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
11:00 Uhr
2 min.
Warum in Schwarzenberg derzeit an so vielen Stellen am Gasnetz gebaut wird
Die Erlaer Straße in Schwarzenberg ist weiterhin wegen der Gasbaustelle voll gesperrt.
An einigen Stellen im Stadtgebiet Schwarzenberg wird derzeit am Gasnetz gebaut. Die größte Baustelle befindet sich an der Erlaer Straße. Wie lange ist die noch gesperrt?
Beate Kindt-Matuschek
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
Mehr Artikel