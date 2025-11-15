Eltern im Erzgebirge müssen für Kinderbetreuung wieder mehr zahlen – Räte fühlen sich ohnmächtig

Beinahe in allen Kommunen stehen derzeit Beschlüsse zur Erhöhung der Elternbeiträge an. Hauptgrund sind die steigenden Betriebskosten. Beschlüsse, die auch in Grünhain-Beierfeld und Raschau-Markersbach Bauchschmerzen verursachen.

Zähneknirschend stimmen die Stadträte von Grünhain-Beierfeld der Erhöhung der Elternbeiträge zu. „Wir haben doch gar keinen Handlungsspielraum, die gesetzlichen Prozentzahlen sind bindend", sagte Bürgermeister Mirko Geißler (parteilos) nach der jüngsten Sitzung.