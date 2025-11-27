Endspurt im Erzgebirge: Pyramide im Wolfshof Bermsgrün wieder startklar

Schwarzenberg
Es ist vollbracht: Die Pyramide im Wolfshof von Bermsgrün ist überarbeitet. Am Freitag wird gefeiert und das gute Stück in Gang gesetzt. Am Ende ist noch viel mehr entstanden.
„Das war schon ganz schön viel Arbeit“, sagt André Schneider aus Bermsgrün, der den oberen und damit letzten Drehteller mit Figuren auf die Pyramide im Wolfshof setzt und festzurrt. Noch zu Jahresbeginn wurde im Ortschaftsrat heftig darüber diskutiert, wie es gelingen kann, das gute Stück zu überarbeiten und wieder in Gang zu setzen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.