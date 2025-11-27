Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
André Schneider bei den letzten Handgriffen am oberen Drehteller der Pyramide.
André Schneider bei den letzten Handgriffen am oberen Drehteller der Pyramide. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Endspurt im Erzgebirge: Pyramide im Wolfshof Bermsgrün wieder startklar
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ist vollbracht: Die Pyramide im Wolfshof von Bermsgrün ist überarbeitet. Am Freitag wird gefeiert und das gute Stück in Gang gesetzt. Am Ende ist noch viel mehr entstanden.

„Das war schon ganz schön viel Arbeit“, sagt André Schneider aus Bermsgrün, der den oberen und damit letzten Drehteller mit Figuren auf die Pyramide im Wolfshof setzt und festzurrt. Noch zu Jahresbeginn wurde im Ortschaftsrat heftig darüber diskutiert, wie es gelingen kann, das gute Stück zu überarbeiten und wieder in Gang zu setzen....
