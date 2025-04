Erneut Garageneinbrüche im Erzgebirge: Diesmal erwischte es diesen Ort

Rund 60.000 Euro beträgt der Stehlschaden durch Garageneinbrüche in der Region. Zwölf Garagen wurden allein in einer Nacht aufgebrochen.

Die Serie der Garageneinbrüche hält weiter an. In der Nacht zum Montag wurden die Täter vermutlich in der Zeit zwischen 18 und 9 Uhr wieder aktiv. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, waren die Einbrecher diesmal in den Breitenbrunner Ortsteil Erlabrunn gefahren. An der Straße Am Märzenberg wurden insgesamt zwölf Garagen...