MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Dienstag erfolgte eine erneute Notsicherung des Daches des Ring-Kinos.
Am Dienstag erfolgte eine erneute Notsicherung des Daches des Ring-Kinos. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Offene Stellen in den Gipskartondecken zeigen bereits Trocknungsränder.
Offene Stellen in den Gipskartondecken zeigen bereits Trocknungsränder. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Mittels Kranausleger wurde eine neue Notsicherung befestigt.
Mittels Kranausleger wurde eine neue Notsicherung befestigt. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Am Dienstag erfolgte eine erneute Notsicherung des Daches des Ring-Kinos.
Am Dienstag erfolgte eine erneute Notsicherung des Daches des Ring-Kinos. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Offene Stellen in den Gipskartondecken zeigen bereits Trocknungsränder.
Offene Stellen in den Gipskartondecken zeigen bereits Trocknungsränder. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Mittels Kranausleger wurde eine neue Notsicherung befestigt.
Mittels Kranausleger wurde eine neue Notsicherung befestigt. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Schwarzenberg
Erneute Notsicherung am Dach vom Ring-Center in Schwarzenberg – Kino soll bald wieder öffnen
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Wir bauen ein Notdach fürs Notdach.“ Das teilt das Center-Management des Ring-Centers in Schwarzenberg mit. Dort tropfte es durch die Decke. Daraufhin schloss das Kino. Jetzt gibt es gute Neuigkeiten.

Mit einem Kranausleger einer Fachfirma ist am Dienstag eine nochmalige Notsicherung des Daches vom Ring-Center in Schwarzenberg erfolgt. Und das bei strahlendem Sonnenschein, keine Wolke am Himmel. „Das Notdach überm Kino wurde jetzt speziell an den Rändern gesichert. Wir hoffen, dass wir damit nun bis zum Frühjahr für Trockenheit gesorgt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.01.2026
3 min.
In einem Einkaufszentrum im Erzgebirge tropft es durchs Dach, Kino macht zu – Management: „Da müssen wir jetzt durch!“
Das Ring-Kino im Ringe-Center Schwarzenberg hat kurzfristig geschlossen.
Es sind die Spätfolgen eines Hagelschadens aus dem Sommer, mit denen das Ring-Center in Schwarzenberg derzeit zu kämpfen hat. Kompromisse und Hoffen bis zur Reparatur.
Beate Kindt-Matuschek
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
20.01.2026
3 min.
Erzgebirge-Aue-Keeper Lord nach Torhüter-Entscheidung: „Martin ist einfach ein toller Typ“
Louis Lord hat zumindest fürs Erste Mannschaftskapitän Martin Männel aus dem Tor verdrängt. Gegen Hansa Rostock zeigte der 22-Jährige eine abgeklärte Leistung.
In der vergangenen Woche hatte Aues Cheftrainer Jens Härtel seine Entscheidung in der Torhüterfrage verkündet. Wie Louis Lord die vergangenen Tage erlebt hat.
Paul Steinbach
22.12.2025
1 min.
Nach Wohnungsbrand in Schwarzenberg: Fachfirma nimmt Notsicherung der Dächer vor
Die Firma Schwarz nimmt eine Notsicherung der Dächer am Brandobjekt am Markt Schwarzenberg vor.
Nach dem verheerender Wohnungsbrand am 15. Dezember auf dem Markt in Schwarzenberg sind nun erste Sicherungsarbeiten in Gange. Wie es weitergeht.
Beate Kindt-Matuschek
08:10 Uhr
3 min.
Trotz guter Leistung: Hanfmann verliert gegen Alcaraz
Vor allem im ersten Satz brachte Yannick Hanfmann den Weltranglisten-Ersten in große Bedrängnis.
Einen Satz lang bringt ein Deutscher die Nummer eins der Tennis-Welt in arge Bedrängnis. Dann setzt sich der Favorit doch durch.
08:12 Uhr
1 min.
Einbruch in Chemnitzer Luxor
Die Feuerwehr half mit einer Drehleiter bei der Tätersuche.
Die Feuerwehr half bei der Suche nach den Tätern.
Christian Mathea
Mehr Artikel