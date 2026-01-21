Erneute Notsicherung am Dach vom Ring-Center in Schwarzenberg – Kino soll bald wieder öffnen

„Wir bauen ein Notdach fürs Notdach.“ Das teilt das Center-Management des Ring-Centers in Schwarzenberg mit. Dort tropfte es durch die Decke. Daraufhin schloss das Kino. Jetzt gibt es gute Neuigkeiten.

Mit einem Kranausleger einer Fachfirma ist am Dienstag eine nochmalige Notsicherung des Daches vom Ring-Center in Schwarzenberg erfolgt. Und das bei strahlendem Sonnenschein, keine Wolke am Himmel. „Das Notdach überm Kino wurde jetzt speziell an den Rändern gesichert. Wir hoffen, dass wir damit nun bis zum Frühjahr für Trockenheit gesorgt...