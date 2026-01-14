In einem Einkaufszentrum im Erzgebirge tropft es durchs Dach, Kino macht zu – Management: „Da müssen wir jetzt durch!“

Schwarzenberg
Es sind die Spätfolgen eines Hagelschadens aus dem Sommer, mit denen das Ring-Center in Schwarzenberg derzeit zu kämpfen hat. Kompromisse und Hoffen bis zur Reparatur.
„Das ist alles nicht schön, aber da müssen wir jetzt durch“, sagt Cornelia Unger, die Center-Managerin des Ring-Centers in Schwarzenberg. Auch in ihrem Büro stehen Schüsseln und Eimer, tropft es von der Decke. Durch das massive Tauwetter der letzten Stunden tropft es sogar sehr. „Jetzt nur kein Regen“, bittet sie.
