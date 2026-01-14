MENÜ
  • In einem Einkaufszentrum im Erzgebirge tropft es durchs Dach, Kino macht zu – Management: „Da müssen wir jetzt durch!“

Das Ring-Kino im Ringe-Center Schwarzenberg hat kurzfristig geschlossen.
Das Ring-Kino im Ringe-Center Schwarzenberg hat kurzfristig geschlossen. Bild: Carsten Wagner
Nässe läuft übers Dach ins Gebäude und durchdringt die Gipskartondecken. Hier wurde bereits eine Decke geöffnet.
Nässe läuft übers Dach ins Gebäude und durchdringt die Gipskartondecken. Hier wurde bereits eine Decke geöffnet. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Mit Eimern und Schüsseln wird das Wasser in den Nebengelassen aufgefangen. Aber auch in den Läden und Gängen tropft es.
Mit Eimern und Schüsseln wird das Wasser in den Nebengelassen aufgefangen. Aber auch in den Läden und Gängen tropft es. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
In einem Einkaufszentrum im Erzgebirge tropft es durchs Dach, Kino macht zu – Management: „Da müssen wir jetzt durch!“
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es sind die Spätfolgen eines Hagelschadens aus dem Sommer, mit denen das Ring-Center in Schwarzenberg derzeit zu kämpfen hat. Kompromisse und Hoffen bis zur Reparatur.

„Das ist alles nicht schön, aber da müssen wir jetzt durch“, sagt Cornelia Unger, die Center-Managerin des Ring-Centers in Schwarzenberg. Auch in ihrem Büro stehen Schüsseln und Eimer, tropft es von der Decke. Durch das massive Tauwetter der letzten Stunden tropft es sogar sehr. „Jetzt nur kein Regen“, bittet sie.
