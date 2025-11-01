Erzgebirge feiert Kirmes: Süße Düfte, Fahrgeschäfte und gute Laune

Bei mildem Herbstwetter zieht die Raschauer Kirmes wieder zahlreiche Besucher an. Zwischen Riesenrad, Süßigkeiten und Musik genießen Einheimische und Gäste das Volksfest.

Der Duft von gebrannten Mandeln, Zuckerwatte und frisch gegrillten Rostern liegt in der Luft: Die Raschauer Kirmes lockt dieses Wochenende wieder zahlreiche Besucher auf den Festplatz. Bei mildem Herbstwetter feierten Einheimische und Gäste das beliebte Volksfest. Der Duft von gebrannten Mandeln, Zuckerwatte und frisch gegrillten Rostern liegt in der Luft: Die Raschauer Kirmes lockt dieses Wochenende wieder zahlreiche Besucher auf den Festplatz. Bei mildem Herbstwetter feierten Einheimische und Gäste das beliebte Volksfest.