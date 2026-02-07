MENÜ
Christian Fiedler (l.) hat zum Neujahrsempfang die Fahne offiziell an Bürgermeister Frank Tröger (r.) übergeben.
Aus den vier F aus dem Motto „Frisch, Fromm, Froh und Frei“ wurde das Wappen geformt.
Die kunstvoll gehämmerten Stocknägel wurden von Braumeister Christian Fiedler genauer unter der Lupe genommen. Sie alle tragen dasselbe Datum.
Die helle Rückseite der Fahne des Turnvereins Markersbach zeigt deutlich mehr Zerfallsspuren.
Schwarzenberg
Erzgebirge: Historische Fahne findet nach Jahren und über Umwege wieder Weg an die Öffentlichkeit
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Die Fahne des Turnvereins Markersbach mit Unterscheibe ist wieder aufgetaucht. Vermutlich hat sie Jahre in einem Keller gelegen, bevor sie Braumeister Fiedler durch Zufall entdeckt und gekauft hat.

Ganz sorgsam wickelt Bürgermeister Frank Tröger die große Fahne aus und legt sie auf einen Tisch. Schon die hölzerne Stange, an dem die schwere Seidenfahne befestigt ist, wiegt einiges. Es ist die Fahne des Turnvereins Markersbach mit Unterscheibe, dessen Leitmotiv „Frisch, Fromm, Froh und Frei“ lautete. Aus diesen vier großen „F“...
