Erzgebirge: Historische Fahne findet nach Jahren und über Umwege wieder Weg an die Öffentlichkeit

Die Fahne des Turnvereins Markersbach mit Unterscheibe ist wieder aufgetaucht. Vermutlich hat sie Jahre in einem Keller gelegen, bevor sie Braumeister Fiedler durch Zufall entdeckt und gekauft hat.

Ganz sorgsam wickelt Bürgermeister Frank Tröger die große Fahne aus und legt sie auf einen Tisch. Schon die hölzerne Stange, an dem die schwere Seidenfahne befestigt ist, wiegt einiges. Es ist die Fahne des Turnvereins Markersbach mit Unterscheibe, dessen Leitmotiv „Frisch, Fromm, Froh und Frei" lautete. Aus diesen vier großen „F"...