Glück-Auf-Erlebnispark im Erzgebirge hält trotz Antrag auf Insolvenz Türen weit geöffnet – Erste Reaktionen

Auch wenn die Betreiberfirma des neuen Erlebnisparks in Markersbach Insolvenzantrag gestellt hat, bleibt die Freizeitanlage für Familien weiter geöffnet. In den Ferien locken zusätzliche Angebote.

Die Nachricht vom Antrag der Betreiberfirma des neuen Glück-Auf-Erlebnisparks in Markersbach auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter ist der Chemnitzer Rechtsanwalt Frank-Rüdiger Scheffler bestellt worden. Seine Aufgabe sei es, „die Unternehmensführung zu überwachen und...