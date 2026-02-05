MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Schwarzenberg
  • |

  • Glück-Auf-Erlebnispark im Erzgebirge hält trotz Antrag auf Insolvenz Türen weit geöffnet – Erste Reaktionen

Der Glück-Auf-Erlebnispark in Markersbach bleibt weiterhin geöffnet.
Der Glück-Auf-Erlebnispark in Markersbach bleibt weiterhin geöffnet. Bild: Carsten Wagner
Manuel Grießbach vom Team des Erlebnisparks mit den „Glückies“, den Maskottchen des Parks, im Hintergrund.
Manuel Grießbach vom Team des Erlebnisparks mit den „Glückies“, den Maskottchen des Parks, im Hintergrund. Bild: Carsten Wagner
Der große Gastro-Bereich kann auch von anderen Gästen der Region, wie Wanderer oder Radfahrer, genutzt werden.
Der große Gastro-Bereich kann auch von anderen Gästen der Region, wie Wanderer oder Radfahrer, genutzt werden. Bild: Carsten Wagner
Der Glück-Auf-Erlebnispark in Markersbach bleibt weiterhin geöffnet.
Der Glück-Auf-Erlebnispark in Markersbach bleibt weiterhin geöffnet. Bild: Carsten Wagner
Manuel Grießbach vom Team des Erlebnisparks mit den „Glückies“, den Maskottchen des Parks, im Hintergrund.
Manuel Grießbach vom Team des Erlebnisparks mit den „Glückies“, den Maskottchen des Parks, im Hintergrund. Bild: Carsten Wagner
Der große Gastro-Bereich kann auch von anderen Gästen der Region, wie Wanderer oder Radfahrer, genutzt werden.
Der große Gastro-Bereich kann auch von anderen Gästen der Region, wie Wanderer oder Radfahrer, genutzt werden. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Glück-Auf-Erlebnispark im Erzgebirge hält trotz Antrag auf Insolvenz Türen weit geöffnet – Erste Reaktionen
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch wenn die Betreiberfirma des neuen Erlebnisparks in Markersbach Insolvenzantrag gestellt hat, bleibt die Freizeitanlage für Familien weiter geöffnet. In den Ferien locken zusätzliche Angebote.

Die Nachricht vom Antrag der Betreiberfirma des neuen Glück-Auf-Erlebnisparks in Markersbach auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter ist der Chemnitzer Rechtsanwalt Frank-Rüdiger Scheffler bestellt worden. Seine Aufgabe sei es, „die Unternehmensführung zu überwachen und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:45 Uhr
4 min.
Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10
Am Flughafen BER starten und landen aktuell vorerst keine Maschinen mehr.
Am Flughafen BER dürfen keine Maschinen mehr starten oder landen. Auch Straßen und Autobahnen sind in Brandenburg und Berlin spiegelglatt. Eine Folge. Ein Massencrash.
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
Von Beate Kindt-Matuschek
2 min.
05.02.2026
2 min.
Sorge um neuen Erlebnispark im Erzgebirge: Die Idee darf nicht sterben!
Meinung
Redakteur
Wie geht es mit dem neuen Glück-Auf-Erlebnispark im Erzgebirge weiter?
Der Insolvenzantrag der Betreiber des neuen Glück-Auf-Erlebnisparks in Markersbach überrascht. Dabei hat das Projekt großes Potenzial – für Familien, Tourismus und eine ganze Region, meint „Freie Presse“-Redakteurin Beate Kindt-Matuschek.
Beate Kindt-Matuschek
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
04.02.2026
2 min.
Straße im Vogtland immer wieder zugeweht: Warum gibt es keinen Schneefangzaun?
Schneefangzäune gibt es an der Straße zwischen Oelsnitz und Schönbrunn nicht.
Zwischen Schönbrunn und Oelsnitz gibt es stark windanfällige Stellen. Doch die rasche Hoffnung auf einen Schneefangzaun in dem Bereich nimmt die Kreisbehörde - warum?
Ronny Hager
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
Mehr Artikel