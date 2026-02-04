Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag

Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?

Paukenschlag im Erzgebirge: Die Betreiber des neuen Glück-Auf-Erlebnisparks in Markersbach haben einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das geht aus einer aktuellen Bekanntmachung des Amtsgerichtes Chemnitz hervor. Die große Indoor-Spielewelt, die sich vor allem an Familien mit Kindern richtet, war erst Anfang Dezember...