Schwarzenberg
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Paukenschlag im Erzgebirge: Die Betreiber des neuen Glück-Auf-Erlebnisparks in Markersbach haben einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das geht aus einer aktuellen Bekanntmachung des Amtsgerichtes Chemnitz hervor. Die große Indoor-Spielewelt, die sich vor allem an Familien mit Kindern richtet, war erst Anfang Dezember...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 04.02.2026 | 18:00 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG