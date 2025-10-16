Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs

Schwarzenberg
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Die Nachricht hat viele Schwarzenberger erschüttert: Lutz Reinhold, der Mann, der seit zehn Jahren für die Beschallung und den guten Ton auf dem Schwarzenberger Weihnachtsmarkt sorgt, ist an Krebs erkrankt. „Und es ist auch eine sehr fiese Form“, sagt der 51-Jährige, der selbst studierter Mediziner ist und trotz der bitteren Diagnose seinen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.