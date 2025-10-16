Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Schwarzenberg
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.

Die Nachricht hat viele Schwarzenberger erschüttert: Lutz Reinhold, der Mann, der seit zehn Jahren für die Beschallung und den guten Ton auf dem Schwarzenberger Weihnachtsmarkt sorgt, ist an Krebs erkrankt. „Und es ist auch eine sehr fiese Form“, sagt der 51-Jährige, der selbst studierter Mediziner ist und trotz der bitteren Diagnose seinen...
