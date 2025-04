Erzgebirger kämpft seit Jahren hartnäckig für Radweg-Bau - jetzt gibt es neue Hoffnung

Seit Jahren stockt der Ausbau des Radwegs zwischen Johanngeorgenstadt und Schwarzenberg. Eigentlich straßenbegleitend geplant, wird nun eine Alternative auf Waldwegen geprüft. Im Herbst soll die Planung dafür stehen.

Die 100 hat Axel Schlenkrich inzwischen überschritten. Mitte März war der Unruheständler, der in Erla wohnt, bei 109 angekommen. So viel einzelne Aktionen hatte er da bereits unternommen, um etwas voranzubringen in Sachen Radwege, vor allem bei dem zwischen Johanngeorgenstadt und Schwarzenberg. In einem rosafarbenen Papphefter hat er...