Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.). Bild: NDR/Uwe Erns/Archiv
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.). Bild: NDR/Uwe Erns/Archiv
Schwarzenberg
Erzgebirger sorgen mit Familiennamen in TV-Show für Lacher: Nun zeigen sie großes Herz
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie haben deutschlandweit für Furore gesorgt mit ihrem Auftritt in Kai Pflaumes TV-Show „Kaum zu glauben“: zehn Erzgebirger, die alle Ficker heißen. Jetzt ist klar, was sie mit ihrem Gewinn aus der Sendung anstellen.

Drei Fragerunden haben die Promis gebraucht. Dann waren Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss hinter die gesuchte Gemeinsamkeit gekommen, die jene zehn Erzgebirger miteinander verbindet, die vor ihnen saßen. Und zwar in der Rateshow „Kaum zu glauben“, die im September im TV lief.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
