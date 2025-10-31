Erzgebirger sorgen mit Familiennamen in TV-Show für Lacher: Nun zeigen sie großes Herz

Sie haben deutschlandweit für Furore gesorgt mit ihrem Auftritt in Kai Pflaumes TV-Show „Kaum zu glauben“: zehn Erzgebirger, die alle Ficker heißen. Jetzt ist klar, was sie mit ihrem Gewinn aus der Sendung anstellen.

Drei Fragerunden haben die Promis gebraucht. Dann waren Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss hinter die gesuchte Gemeinsamkeit gekommen, die jene zehn Erzgebirger miteinander verbindet, die vor ihnen saßen. Und zwar in der Rateshow „Kaum zu glauben", die im September im TV lief.