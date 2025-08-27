Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das sind die neuen Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments in Schwarzenberg.
Das sind die neuen Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments in Schwarzenberg.
Schwarzenberg
Es geht neu los im Kinder- und Jugendparlament von Schwarzenberg
Von Beate Kindt-Matuschek
Die neuen Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments von Schwarzenberg stehen fest. Doch beim Treffen wurden noch keine Funktionen vergeben.

Ein neues Kinder- und Jugendparlament (KJP) in der Stadt Schwarzenberg hat sich in dieser Woche getroffen. Die Wahl hierzu erfolgte buchstäblich in zwei Etappen. Das Gremium besteht aus insgesamt acht Vertretern: vier Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren sowie vier 12- bis 15-Jährige.
