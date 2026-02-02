Feuer in Tunnel löst Feuerwehr-Einsatz im Erzgebirge aus – Stadt will Eingang absperren

Aus einem Tunnel in Schwarzenberg stieg am Sonntagnachmittag Rauch auf. Was bisher bekannt ist und was die Stadt tun will.

Aufsteigender Qualm aus dem alten Tunneleingang an der B 101 in Richtung Grünstädtel hat am späten Sonntag für einen Feuerwehreinsatz in Schwarzenberg gesorgt. Kurz nach 17 Uhr wurden die Feuerwehren der Hauptwache, Heide, Sachsenfeld und Grünstädtel alarmiert.