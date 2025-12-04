Feuerwehr im Erzgebirge erhält neues Katastrophenschutzfahrzeug

Ein über 300.000 Euro teures Fahrzeug ergänzt den Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr Grünhain-Beierfeld. Damit übernimmt die Truppe künftig eine Schlüsselrolle beim Katastrophenschutz im Erzgebirgskreis.

Die Freiwillige Feuerwehr Grünhain-Beierfeld hat ein neues Katastrophenschutzfahrzeug erhalten. Die Übergabe erfolgte durch Landrat Rico Anton im noch im Bau befindlichen Katastrophenschutzzentrum in Annaberg-Buchholz. Das teilte das Büro des Landrates mit. Die Feuerwehr erhält damit ein modernes Einsatzmittel für den Katastrophenschutz.