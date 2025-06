Feuerwehren bei Brand im Skigebiet gefordert: Erzgebirger trainieren mit Tschechen für Ernstfall

Zu einem simulierten Brand sind jetzt zahlreiche Feuerwehrleute aus Tschechien und dem Erzgebirge ausgerückt. Wo und was genau trainiert wurde.

Feuerwehren aus Sachsen und Tschechien haben am Sonntag in Jachymov den Ernstfall geprobt. Simuliert wurde ein Waldbrand im Ski-Areal Novako. „Dabei mussten die Schlauchleitungen bergauf verlegt werden, das Löschwasser wurde einem Beschneiungsteich entnommen“, berichtet Kreisbrandmeister Falko Auerswald. An der Übung waren 28 Einsatzkräfte...