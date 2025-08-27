Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Feuerwehren mussten die Wohnung und das Treppenhaus belüften.
Die Feuerwehren mussten die Wohnung und das Treppenhaus belüften.
Schwarzenberg
Feuerwehren rücken im Erzgebirge aus: Rauchmelder alarmiert Nachbarn
Von Niko Mutschmann
Rauchgeruch in einem Mehrfamilienhaus sorgte für einen Einsatz mehrerer Wehren. Zum Glück entpuppte sich die Gefahr nur als angebranntes Essen.

Am Donnerstag hat ein ausgelöster Rauchmelder in Schwarzenberg für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Gegen 14.45 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst in den Ortsteil Heide alarmiert, nachdem Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Silbergang Rauchgeruch wahrgenommen und das Signal des Warnmelders gehört hatten.
