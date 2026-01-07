Forst erntet Holz: Loipen bei Johanngeorgenstadt betroffen

Die Sperrung von Wegen ist notwendig, wenn im Wald Holz geerntet wird. Aktuell betrifft das ein Gebiet bei Johanngeorgenstadt.

Aktuell finden südwestlich von Johanngeorgenstadt im Waldgebiet zwischen Henneberger Flügel und Jugelstraße Holzeinschlagsarbeiten statt. Das teilt die Sprecherin vom Forstbezirk Eibenstock mit. Da im betroffenen Gebiet mehrere Loipen (unter anderem die Oberjugelloipe und die Anschlussloipe Unterjugel) verlaufen, kann es während der Maßnahme...