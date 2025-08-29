Friedensrichter im Erzgebirge: Ehrenamtler schlichtet Streit am Gartenzaun

Marcel Kieselbach ist jetzt für eine weitere ehrenamtliche Amtszeit von fünf Jahren vom Stadtrat Schwarzenberg berufen worden. Doch was macht ein Friedensrichter?

Oft sind es kleine Dinge, die das Zusammenleben erschweren: Die Hecke wächst zu weit ins Grundstück des Nachbarn rein oder das Obst fällt in dessen Garten. Dinge des Alltags und doch mitunter Auslöser für bösen Streit unter Nachbarn. „Das alles fällt unter Tür- und Angelfälle“, sagt Marcel Kieselbach. Der 47-jährige Schwarzenberger... Oft sind es kleine Dinge, die das Zusammenleben erschweren: Die Hecke wächst zu weit ins Grundstück des Nachbarn rein oder das Obst fällt in dessen Garten. Dinge des Alltags und doch mitunter Auslöser für bösen Streit unter Nachbarn. „Das alles fällt unter Tür- und Angelfälle“, sagt Marcel Kieselbach. Der 47-jährige Schwarzenberger...