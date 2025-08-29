Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Oberbürgermeister Ruben Gehart hat Friedensrichter Marcel Kieselbach (l.) gratuliert.
Oberbürgermeister Ruben Gehart hat Friedensrichter Marcel Kieselbach (l.) gratuliert. Bild: Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Friedensrichter im Erzgebirge: Ehrenamtler schlichtet Streit am Gartenzaun
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Marcel Kieselbach ist jetzt für eine weitere ehrenamtliche Amtszeit von fünf Jahren vom Stadtrat Schwarzenberg berufen worden. Doch was macht ein Friedensrichter?

Oft sind es kleine Dinge, die das Zusammenleben erschweren: Die Hecke wächst zu weit ins Grundstück des Nachbarn rein oder das Obst fällt in dessen Garten. Dinge des Alltags und doch mitunter Auslöser für bösen Streit unter Nachbarn. „Das alles fällt unter Tür- und Angelfälle“, sagt Marcel Kieselbach. Der 47-jährige Schwarzenberger...
14:28 Uhr
2 min.
„Wir kommen in Fahrt“: HOT 05 Futsal ist kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gut drauf
Andrii Remenets (am Ball) erzielte am Samstag das sechste Tor der 05er im Testspiel gegen Liria Berlin.
Beim 6:3-Erfolg gegen einen Liga-Rivalen aus Berlin hat sich das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Spiellaune präsentiert. Für Verwunderung sorgte das letzte Gegentor.
Markus Pfeifer
14:20 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 31.08.2025
 3 Bilder
Eine grüngelbe Wolke steigt aus dem K-Block im Stadion.
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:00 Uhr
2 min.
Es geht neu los im Kinder- und Jugendparlament von Schwarzenberg
Das sind die neuen Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments in Schwarzenberg.
Die neuen Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments von Schwarzenberg stehen fest. Doch beim Treffen wurden noch keine Funktionen vergeben.
Beate Kindt-Matuschek
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
22.08.2025
1 min.
„Holz-Köpfe & Spiel-Steine“ – Kunstpreise an junge Schwarzenberger sind vergeben
Oberbürgermeister Ruben Gehart (l.) gratulierte den jungen Preisträgern.
Parallel zum Kunstpreis Art figura der Stadt Schwarzenberg, ist auch der kreative Nachwuchs gefragt. Und der beweist einmal mehr Fantasie.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel