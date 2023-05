Für mehr Druck in der Trinkwasserleitung: Zweckverband baut in Raschau neue Anlage

Geringer Druck in der Trinkwasserleitung ihres Hauses oder Grundstücks - das Problem haben etliche Abnehmer in Raschau seit Jahren. Speziell geht es um einen Bereich in Höhe der B 101: die obere Bebauung des Bauernweges, der Anton-Günther-Straße und der Straße zum Sportplatz. Nun will der Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge (ZWW) Abhilfe...