„Für mich ist Wasser nicht nur blau“ – Junge Autorin aus dem Erzgebirge veröffentlicht Poesie

Marie Lehmann ist erst 28 Jahre, und doch denkt die junge Mutter sehr tiefgründig über viele Dinge nach. Abends, wenn ihre Zwerge schlafen, schreibt sie.

Eine zierliche junge Frau öffnet die Tür. Ihre kleine Tochter hat sie auf dem Arm, der Vierjährige flitzt durch den Flur. Für Januar 2026 hat sich Baby Nummer 3 angekündigt. Marie Lehmann ist eine junge Autorin. Und nein, ihre Bücher sind nicht auf der derzeit laufenden Buchmesse in Frankfurt zu finden. Vielleicht noch nicht. Aber zwei...