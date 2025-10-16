Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Marie Lehmann zeigt stolz ihre ersten beiden Poesie-Bücher. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Marie Lehmann zeigt stolz ihre ersten beiden Poesie-Bücher. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
„Für mich ist Wasser nicht nur blau“ – Junge Autorin aus dem Erzgebirge veröffentlicht Poesie
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Marie Lehmann ist erst 28 Jahre, und doch denkt die junge Mutter sehr tiefgründig über viele Dinge nach. Abends, wenn ihre Zwerge schlafen, schreibt sie.

Eine zierliche junge Frau öffnet die Tür. Ihre kleine Tochter hat sie auf dem Arm, der Vierjährige flitzt durch den Flur. Für Januar 2026 hat sich Baby Nummer 3 angekündigt. Marie Lehmann ist eine junge Autorin. Und nein, ihre Bücher sind nicht auf der derzeit laufenden Buchmesse in Frankfurt zu finden. Vielleicht noch nicht. Aber zwei...
