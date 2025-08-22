Garagenpächter aus Schwarzenberg übergeben Petition im Stadtrat

Die Besucherstühle im Ratssaal von Schwarzenberg sind zu Beginn der Woche gut gefüllt. Doch Kritik üben nicht nur jene, die künftig tiefer in die Tasche greifen sollen.

Etwa 20 Gäste hatten diesmal auf den Besucherplätzen im Ratssaal von Schwarzenberg Platz genommen. Das Anliegen der Männer schien Oberbürgermeister Ruben Gehart (CDU) sofort klar: Sie haben eine Petition gegen die geplanten neuen Mietverträge von Garagen auf städtischem Grund übergeben, untermauert von mehr als 400 Unterschriften. Etwa 20 Gäste hatten diesmal auf den Besucherplätzen im Ratssaal von Schwarzenberg Platz genommen. Das Anliegen der Männer schien Oberbürgermeister Ruben Gehart (CDU) sofort klar: Sie haben eine Petition gegen die geplanten neuen Mietverträge von Garagen auf städtischem Grund übergeben, untermauert von mehr als 400 Unterschriften.