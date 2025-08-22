Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Noch immer geht es um die neuen Verträge für Garagen in Schwarzenberg.
Noch immer geht es um die neuen Verträge für Garagen in Schwarzenberg. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Garagenpächter aus Schwarzenberg übergeben Petition im Stadtrat
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Besucherstühle im Ratssaal von Schwarzenberg sind zu Beginn der Woche gut gefüllt. Doch Kritik üben nicht nur jene, die künftig tiefer in die Tasche greifen sollen.

Etwa 20 Gäste hatten diesmal auf den Besucherplätzen im Ratssaal von Schwarzenberg Platz genommen. Das Anliegen der Männer schien Oberbürgermeister Ruben Gehart (CDU) sofort klar: Sie haben eine Petition gegen die geplanten neuen Mietverträge von Garagen auf städtischem Grund übergeben, untermauert von mehr als 400 Unterschriften.
