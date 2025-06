Gastgeber aus Leidenschaft dreht Bierhahn im Haus des Gastes Grünhain zu und geht in den Ruhestand

Nach gut 35 Jahren in der Gastronomie ist Schluss. Darin sind sich Silvia und Olaf Rammler einig. Nun freuen sich beide auf Freizeit und den Garten. Wie geht es weiter im Haus des Gastes in Grünhain?

Das Haus des Gastes in Grünhain war nur eine von drei Gaststätten, in denen Olaf Rammler und seine Frau Silvia ihre Gäste stets mit guter Hausmannskost bewirtet haben. „Angefangen hat unsere Zeit in der Gastronomie nach der Wende“, erzählt Olaf Rammler. Die ersten Schritte als Gastgeber, damals noch als Angestellter, ging er in...