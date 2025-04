Gemeinde Breitenbrunn nimmt für Sporthallen Geld in die Hand

Es gibt Dinge, die müssen auch in Zeiten knapper Kassen gemacht werden. Sportler und Schulkinder in Breitenbrunn und Rittersgrün können sich freuen.

Sowohl die Schulturnhalle an der Goethe-Oberschule in Breitenbrunn als auch die Turnhalle in Rittersgrün sollen einen neuen Sportboden bekommen. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Investitionsvolumen: rund 40.000 Euro. Auch in Zeiten knapper Kassen müssten notwendige Erhaltungsmaßnahmen getätigt werden. Die Schäden an den Böden,...