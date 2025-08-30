Geschwister Weisheit im Erzgebirge: Atemberaubendes zum Stadtjubiläum in Schwarzenberg

Zwei besondere Veranstaltungen zur 875-Jahr-Feier kreierten die Laserspezialisten der Firma LEC. Zur Premiere am Freitagabend erlebten tausende Interessierte Hochseilartistik vom Feinsten.

Aus allen Richtungen stürmten die Menschen am Freitagabend zum Parkplatz am Hammerweg. Es erinnerte ein bisschen an die großen Konzerte auf der Waldbühne. Die Besucher standen dicht an dicht auf Fußwegen, an der Auffahrt zum Ärztehaus, an den Brückengeländern und direkt auf dem Parkplatz. Ab 21 Uhr richteten die Gäste ihren Blick nach