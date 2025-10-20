Geselliges Miteinander von Jung und Alt in der Stadtbibliothek Schwarzenberg

Am Ende dieser Woche wird es turbulent in der Stadtbibliothek Schwarzenberg. Dann gibt es allerlei Aktionen und Sehenswertes zwischen all den Bücherregalen.

Zu einem Tag der Generationen mit zahlreichen Angeboten für Jung und Alt lädt das Team der Stadtbibliothek Schwarzenberg am Freitag ein. Der 24. Oktober ist seit 1995 zum Tag der Bibliotheken bestimmt. Die Schwarzenberger wollen ihn diesmal aber generationsübergreifend begehen.