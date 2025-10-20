Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Puzzles spielen zum Tag der Bibliotheken in Schwarzenberg auch eine Rolle.
Puzzles spielen zum Tag der Bibliotheken in Schwarzenberg auch eine Rolle. Bild: peshkova - stock.adobe.com
Puzzles spielen zum Tag der Bibliotheken in Schwarzenberg auch eine Rolle.
Puzzles spielen zum Tag der Bibliotheken in Schwarzenberg auch eine Rolle. Bild: peshkova - stock.adobe.com
Schwarzenberg
Geselliges Miteinander von Jung und Alt in der Stadtbibliothek Schwarzenberg
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Ende dieser Woche wird es turbulent in der Stadtbibliothek Schwarzenberg. Dann gibt es allerlei Aktionen und Sehenswertes zwischen all den Bücherregalen.

Zu einem Tag der Generationen mit zahlreichen Angeboten für Jung und Alt lädt das Team der Stadtbibliothek Schwarzenberg am Freitag ein. Der 24. Oktober ist seit 1995 zum Tag der Bibliotheken bestimmt. Die Schwarzenberger wollen ihn diesmal aber generationsübergreifend begehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
2 min.
Von Hamas übergebene Geisel-Leichen identifiziert
Noch immer werden 13 tote Geiseln im Gazastreifen vermutet. (Archivbild)
Die Hamas hat bisher 15 der 28 getöteten Geiseln an Israel übergeben. Nach dem Waffenruhe-Abkommen fehlen jetzt noch die Überreste von 13 Entführten.
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
12:00 Uhr
3 min.
Saisonende für Stadtführer im Kostüm: Gäste in Schwarzenberg werden dennoch gut begleitet
Kostümierte Stadtführer und historische Persönlichkeiten zur Lichternacht in Schwarzenberg.
Mit der Sommerzeit endet in Schwarzenberg auch die Saison für die Stadtrundgänge, die durch Stadtführer im Kostüm geleitet werden. Doch auch im Winterhalbjahr finden Touren statt.
Beate Kindt-Matuschek
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
07.10.2025
1 min.
Defekt am Schrägaufzug in Schwarzenberg behoben – Lift läuft wieder
Der Schrägaufzug in Schwarzenberg ist einige Tage außer Betrieb gewesen.
Ein Defekt am Schrägaufzug zwischen Schloss und Kirche Schwarzenberg hatte dazu geführt, dass Gäste der Lichternacht Treppen steigen mussten. Nun gibt es gute Neuigkeiten.
Beate Kindt-Matuschek
22.10.2025
2 min.
Viele kaufen Adventskalender für sich selbst
Klassisch und beliebt: Adventskalender mit Schokolade.
Nicht nur was für Kinder: Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit gehört zu den schönsten überhaupt. Adventskalender sind laut einer Umfrage in etlichen Varianten beliebt, aber besonders in einer davon.
Mehr Artikel