„Die Seele und der Herzinfarkt“ ist das Thema eines Gesundheitsforums in Schwarzenberg.
Schwarzenberg
Gesundheitsforum im Erzgebirge widmet sich dem Thema Herzinfarkt und Seele
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Die Chefärztin der Klinik für Kardiologie Erlabrunn referiert in Schwarzenberg über den Einfluss von Depressionen auf einen Herzinfarkt.

Innerhalb der Reihe „Erlabrunner Gesundheitsforum - Medizin für jedermann“ findet am 9. September, 18 Uhr, im Ratskeller in Schwarzenberg die Veranstaltung „Die Seele und der Herzinfarkt“ statt. Referentin des Abends ist Dr. med. Brit Scholz, Chefärztin der Klinik für Kardiologie.
