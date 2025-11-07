Großeinsatz bei Scheunenbrand im Erzgebirge: Zwei Feuerwehrleute verletzt, Spendenaktion für Familie

Eine hohe Rauchsäule ist am Freitag bei Schwarzenberg zu sehen gewesen. Eine Scheune und ein Schuppen brannten lichterloh. Zahlreiche Feuerwehrleute kämpften stundenlang gegen die Flammen – und bekamen Hilfe von mehreren Bauern.

Eine riesige Rauchsäule steht am Freitagmorgen am Fuß des Crandorfer Berges in Grünstädtel. Brandgeruch und Rauchschwaden sind bis in die Nachbarorte wahrnehmbar. Mehrere Feuerwehren rücken an. Was ist passiert?