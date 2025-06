Grünhain feiert wieder Klosterfest: „Früher haben wir ihm einen Kartoffelsack übergezogen"

Zahlreiche Gäste haben am Wochenende das traditionsreiche Klosterfest der Stadt am Spiegelwald gefeiert. Im Slawenlager war eine Zeitreise möglich. Die Sippe der Sonnenreiter hob ein Grünhainer aus der Taufe.

Auf der Wiese im Klostergelände stehen Leinenzelte. Ein Mädchen im rotbraunen Leinenkleid rennt barfuß herum. Zwei Jungs in kurzen Jeanshosen und T-Shirts probieren sich im Schießen mit Pfeil und Bogen. Wer zum Klosterfest, das am Wochenende Hunderte Besucher anlockte, einen Stopp am Slawenlager machte, konnte durch die Zeiten springen und...