Henrik Lindner, Geschäftsführer der Stiftung Wald für Sachsen, zeigt einen der System-Container. Bild: Carsten Wagner
Henrik Lindner, Geschäftsführer der Stiftung Wald für Sachsen, zeigt einen der System-Container. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Hunderte Mini-Weißtannen in Stadt im Erzgebirge gepflanzt
Von Katja Lippmann-Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Schwarzenberg packen Grundschüler kräftig mit an: 500 kleine Weißtannen sind am Dienstag in der Stadt in die Erde gesetzt worden. Das Projekt soll den Wald fit für die Zukunft machen.

In einem der größten Waldgebiete der Stadt Schwarzenberg, den sogenannten Hüttenstauden im Ratsförstel, herrschte am Dienstagvormittag Gewusel. Mädchen und Jungen rannten im Wald herum. Sie hatten Spaten dabei und 500 „Baby-Weißtannen“.
