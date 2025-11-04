Hunderte Mini-Weißtannen in Stadt im Erzgebirge gepflanzt

Schwarzenberg
In Schwarzenberg packen Grundschüler kräftig mit an: 500 kleine Weißtannen sind am Dienstag in der Stadt in die Erde gesetzt worden. Das Projekt soll den Wald fit für die Zukunft machen.
In einem der größten Waldgebiete der Stadt Schwarzenberg, den sogenannten Hüttenstauden im Ratsförstel, herrschte am Dienstagvormittag Gewusel. Mädchen und Jungen rannten im Wald herum. Sie hatten Spaten dabei und 500 „Baby-Weißtannen“.
