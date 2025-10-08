Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit den Schwestern Doreen und Kirsti bildet MUDr. Jana Dorňáková ein Team (v. l.).
Mit den Schwestern Doreen und Kirsti bildet MUDr. Jana Dorňáková ein Team (v. l.).
Schwarzenberg
„Ich wollte gern etwas Praktisches tun“: Neue Frauenärztin übernimmt Praxis im Erzgebirge
Von Irmela Hennig
Gute Nachrichten für Patientinnen im Erzgebirge: Die gynäkologische Praxis in Johanngeorgenstadt bleibt erhalten – unter neuer Leitung von Jana Dorňáková.

In den letzten September-Tagen herrschte Betriebsamkeit anderer Art in den Räumen der gynäkologischen Praxis im Johanngeorgenstädter Ortsteil Wittigsthal. Dort wo sonst Patientinnen ein- und ausgehen, wurde geräumt und die Technik umgestellt.
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
08.10.2025
2 min.
Pkw überschlägt sich im Erzgebirge: Mann schlägt Frontscheibe mit Axt ein, um Fahrerin zu befreien
Ein Lkw-Fahrer hat die Frontscheibe eingeschlagen, um die Frau aus dem Auto zu befreien.
Eine Fahrerin eines Pkw ist am Mittwoch zwischen Johanngeorgenstadt und Erlabrunn verunglückt. Der Fahrer eines Holztransporters reagierte prompt. Er war offenbar nicht der einzige Schutzengel.
Beate Kindt-Matuschek
08.09.2025
4 min.
Wasserkunst, leuchtende Bilder, Pochwerk-Modell: Bergwerk im Erzgebirge bietet viel Neues
Frank Vollert mit dem Nachbau von Wasserkunst (l.) und Pochwerk.
Im Schaubergwerk Frisch Glück „Glöckl“ in Johanngeorgenstadt ist mithilfe von Fördermitteln, Spenden und Handarbeit dieses Jahr viel entstanden. So geht es ins Huthaus nun durch ein Mundloch-Portal.
Irmela Hennig
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
Mehr Artikel