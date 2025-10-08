„Ich wollte gern etwas Praktisches tun“: Neue Frauenärztin übernimmt Praxis im Erzgebirge

Schwarzenberg
Gute Nachrichten für Patientinnen im Erzgebirge: Die gynäkologische Praxis in Johanngeorgenstadt bleibt erhalten – unter neuer Leitung von Jana Dorňáková.
In den letzten September-Tagen herrschte Betriebsamkeit anderer Art in den Räumen der gynäkologischen Praxis im Johanngeorgenstädter Ortsteil Wittigsthal. Dort wo sonst Patientinnen ein- und ausgehen, wurde geräumt und die Technik umgestellt.
