Junge Sängerin aus dem Erzgebirge bereichert den Weihnachtsmarkt in Breitenbrunn

Die Breitenbrunner wird es freuen, dass am Sonnabend ein kleiner Weihnachtsmarkt das Ortsgeschehen bereichert. Auf der Bühne an der Jagdschlossruine tritt auch die 21-jährige Emily Zeise auf.

Im romantischen Gelände der Jagdschlossruine in Breitenbrunn wird am Sonnabend von 15 bis 19 Uhr ein Weihnachtsmarkt veranstaltet. Örtliche Vereine sind an fünf Verkaufsständen vertreten. Traditionsgemäß wird ein Posaunenchor das kleine, aber feine Fest eröffnen, während der Nachwuchs schon gespannt auf den Weihnachtsmann wartet.