Kinderkunst im Erzgebirge: Fantasievolle und galaktische Ideen sind jetzt gefragt

Auch 2026 gibt es auf Schloss Schwarzenberg wieder ein Kunstsymposium für Kinder und Jugendliche aus dem Erzgebirge. Diesmal geht es um die „Magie des Universums“. Doch wie können Kinder mitmachen?

Nichts regt die kindliche Fantasie mehr an als die unendliche Weite des Weltalls. Was gibt es dort zu sehen? Gibt es Außerirdische? Kann man Sterne auch anfassen?