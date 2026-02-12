MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Was passiert da draußen im All? Nicht nur für Kinder ist das eine spannende Frage.
Was passiert da draußen im All? Nicht nur für Kinder ist das eine spannende Frage. Bild: dpa
Was passiert da draußen im All? Nicht nur für Kinder ist das eine spannende Frage.
Was passiert da draußen im All? Nicht nur für Kinder ist das eine spannende Frage. Bild: dpa
Schwarzenberg
Kinderkunst im Erzgebirge: Fantasievolle und galaktische Ideen sind jetzt gefragt
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch 2026 gibt es auf Schloss Schwarzenberg wieder ein Kunstsymposium für Kinder und Jugendliche aus dem Erzgebirge. Diesmal geht es um die „Magie des Universums“. Doch wie können Kinder mitmachen?

Nichts regt die kindliche Fantasie mehr an als die unendliche Weite des Weltalls. Was gibt es dort zu sehen? Gibt es Außerirdische? Kann man Sterne auch anfassen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.01.2026
1 min.
Attraktion im Erzgebirge läuft wieder: Schrägaufzug zum Schloss Schwarzenberg repariert
Der Schrägaufzug in Schwarzenberg ist wieder einsatzbereit.
Der Schrägaufzug in Schwarzenberg wird von Einheimischen und Gästen gern genutzt. Doch Ende Dezember musste er wegen eines Defekts stillgelegt werden.
Beate Kindt-Matuschek
18:30 Uhr
2 min.
Neue Stolpersteine in Neukirchen im Erzgebirge erinnern unter anderem an Euthanasie-Opfer der Nazis
Neukirchen wird im März neue Stolpersteine bekommen.
Es wird einer Frau aus Neukirchen gedacht, die wegen ihrer Beeinträchtigung in einer Tötungsanstalt starb. Zwei weitere Steine gelten Menschen, die von einem NS-Polizisten erschossen wurden.
Jonas Patzwaldt
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
15:00 Uhr
1 min.
Zauberhafte Ferienzeit im Erzgebirge: Märchenstunde im Schlosskeller Schwarzenberg
Märchenerzählerin Bärbel Bitterlich malt auch selbst sehr fantasievolle Bilder.
Zu einer besonderen Märchenstunde wird am Freitagnachmittag in den Gewölbekeller von Schloss Schwarzenberg eingeladen. Anmeldungen erwünscht.
Beate Kindt-Matuschek
18:32 Uhr
2 min.
150 Millionen Euro für Drohnenhersteller Quantum Systems
Die von Quantum Systems hergestellte Aufklärungsdrohne "Vector AI" (Archiv)
Der Ukraine-Krieg bedeutet für Drohnenhersteller und Start-ups weltweit Hochkonjunktur. In Deutschland ist der Raum München ein Zentrum der Entwicklung für die unbemannten Flugkörper.
Mehr Artikel