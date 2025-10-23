Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Christiane Porges ist seit Mai 2025 alleinige Geschäftsführerin der Kliniken Erlabrunn.
Christiane Porges ist seit Mai 2025 alleinige Geschäftsführerin der Kliniken Erlabrunn. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Christiane Porges ist seit Mai 2025 alleinige Geschäftsführerin der Kliniken Erlabrunn.
Christiane Porges ist seit Mai 2025 alleinige Geschäftsführerin der Kliniken Erlabrunn. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Kliniken Erlabrunn begegnen der Krankenhausreform mit neuen Millionen-Investitionen
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit einem halben Jahr hat Christiane Porges nun die Geschäftsführung der Kliniken Erlabrunn inne. Sie fühlt sich angekommen, und mit der Krankenhausreform stehen neue Herausforderungen und Pläne an.

Christiane Porges fühlt sich angekommen in Erlabrunn. Seit 1. Mai 2025 ist die 53-jährige Diplom-Kauffrau Geschäftsführerin der Kliniken. Ein Haus mit mehr als 730 Mitarbeitern. „Sie haben es mir auch leicht gemacht“, sagt die Erzgebirgerin.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
01.07.2025
2 min.
Nächster Abschied an den Kliniken Erlabrunn: Künftig gibt es keine Doppelspitze mehr
Constanze Fisch bei der Verabschiedung von Heidrun Ballmann, die im April in Rente ging.
Nachdem Heidrun Ballmann als eine von zwei Geschäftsführerinnen der Kliniken Erlabrunn im April in Rente ging, scheidet nun auch Constanze Fisch aus. Sie äußert sich zu den Gründen.
Beate Kindt-Matuschek
06.10.2025
1 min.
Der Krampf mit Krampfadern – Kliniken Erlabrunn bieten ab sofort spezielle Sprechstunde an
Dr.-medic Ovidiu Andrei beim Ultraschall am Oberschenkel eines Patienten.
Mit einem neuen Angebot warten jetzt die Kliniken Erlabrunn auf. Krampfadern sind nicht nur ein optisches Problem.
Beate Kindt-Matuschek
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
Mehr Artikel