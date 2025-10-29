Kommentar zum Garagenstreit in Schwarzenberg: Konfliktpotenzial komplett unterschätzt

Schwarzenberg
Seit Monaten werden in Schwarzenberg die neuen Pachtverträge für Garagen auf städtischem Grund heftig diskutiert - in allen Gremien des Stadtrats und auf der Straße. Nur eben nicht miteinander.
Offenbar haben Stadtchef und Stadträte von Schwarzenberg das heikle Thema der Neufestsetzung von Garagenpachten komplett unterschätzt. Denn das, was sich viele der Betroffenen unter einst schwierigen Bedingungen aufgebaut haben, löst eine emotionsgeladene Debatte aus. Das war absehbar. Ein wunder Punkt getroffen. Das Konfliktpotenzial einfach...
