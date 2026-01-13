Kostspieliger Umweltfrevel im Erzgebirge: Wasserwerke kämpfen gegen Vandalismus in Trinkwasser-Schutzzonen

Die Wasserwerke Westerzgebirge haben immer wieder mit Vandalismus an ihren Gebäuden und Anlagen zu tun. Die Kosten für die Beseitigung solcher Schäden haben sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.

Es ist ein Thema, bei dem Wasserwerke-Chef Frank Kippig keinen Spaß mehr versteht, obwohl der promovierte Geschäftsführer des Zweckverbands Wasserwerke Westerzgebirge sonst ein eher heiteres Gemüt hat. Doch beim Vandalismus an den Anlagen des Unternehmens sowie in den Trinkwasserschutzzonen im Erzgebirge hört für ihn der Spaß auf.