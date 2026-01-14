Wasserwerke investieren 2026 im Erzgebirge in zweistelliger Millionenhöhe ins Netz

Schwarzenberg
Der Haushalt für den Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge ist geschnürt und beschlossen. Demnach sollen 12,65 Millionen Euro in den weiteren Ausbau der sensiblen Infrastruktur fließen.
Die Wasserwerke Westerzgebirge werden in diesem Jahr rund 12,65 Millionen Euro in ihr Netz investieren. Das beschlossen die Verbandsmitglieder des Zweckverbands Wasserwerke Westerzgebirge (ZWW) einstimmig.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.