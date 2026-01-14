MENÜ
Unter den Asphaltdecken der Straßen, wie hier in der Auer Straße in Schwarzenberg-Neuwelt, sind viele Versorgungsleitungen, wie beispielsweise für Trink- und Abwasser verlegt.
Unter den Asphaltdecken der Straßen, wie hier in der Auer Straße in Schwarzenberg-Neuwelt, sind viele Versorgungsleitungen, wie beispielsweise für Trink- und Abwasser verlegt. Bild: C. Wagner/Archiv
Der Blick in die Baugrube der Kläranlage in Hermannsdorf verdeutlicht die Dimension solcher Vorhaben.
Der Blick in die Baugrube der Kläranlage in Hermannsdorf verdeutlicht die Dimension solcher Vorhaben. Bild: Martin Uhlig/ZWW
Ein Blick auf die Baustelle für das neue Pumpwerk in Weißbach.
Ein Blick auf die Baustelle für das neue Pumpwerk in Weißbach. Bild: Phönix Bau Aue
Schwarzenberg
Wasserwerke investieren 2026 im Erzgebirge in zweistelliger Millionenhöhe ins Netz
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Der Haushalt für den Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge ist geschnürt und beschlossen. Demnach sollen 12,65 Millionen Euro in den weiteren Ausbau der sensiblen Infrastruktur fließen.

Die Wasserwerke Westerzgebirge werden in diesem Jahr rund 12,65 Millionen Euro in ihr Netz investieren. Das beschlossen die Verbandsmitglieder des Zweckverbands Wasserwerke Westerzgebirge (ZWW) einstimmig.
