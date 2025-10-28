Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Cornelia Krätzschmar, Hubert Protzel und Alexander Fichtner (v. l.) zur Vernissage.
Cornelia Krätzschmar, Hubert Protzel und Alexander Fichtner (v. l.) zur Vernissage. Bild: Lukas Ullmann
Schwarzenberg
Kreatives zwischen Büchern: Sonderschau zu Stadtansichten von Schwarzenberg eröffnet
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Mit einer thematischen Sonderschau passend zum Festjahr der Stadt Schwarzenberg stellt sich der Mal- und Zeichenzirkel vor. Die Handschrift des langjährigen Kursleiters ist zum Teil erkennbar.

Ob mit Bleistift, Kohle, Acrylfarben oder Tusche – die Mitglieder des Mal- und Zeichenzirkels kennen keine Tabus, was die verschiedenen Techniken angeht, um ihre Stadt im Bild festzuhalten. Das belegt eine aktuelle Ausstellung, die ab sofort in den Räumen der Stadtbibliothek Schwarzenberg zu sehen ist.
