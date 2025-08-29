Kunstpreis der Stadt Schwarzenberg vergeben: Künstler überzeugt mit „Oh Faktencheck“

Die ersten drei Preise der diesjährigen Auslobung des städtischen Kunstpreises Art Figura stehen fest. Die Sonderausstellung in Perla Castrum ist eröffnet.

Das Thema des diesjährigen Art Figura Kunstpreises der Stadt Schwarzenberg hat ihn interessiert. Das verrät Heiko Elias Friedrich am Rande der Vernissage zur Sonderausstellung im Schloss Schwarzenberg am Donnerstagabend. Doch dass er den 1. Preis für seine Arbeit „Oh Faktencheck“ erhält, damit habe keineswegs gerechnet, sagt der...