Leblose Person am Totenstein in Schwarzenberg entdeckt

Eine Passantin hat am Montagvormittag am Bahnhofsberg in Schwarzenberg eine leblose Person auf dem Dach eines Schuppens unterhalb des Totensteins entdeckt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr sicherte bis zum Eintreffen von Polizei und den Ermittlern den Bereich großräumig ab.