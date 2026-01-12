MENÜ
Der Bahnhofsberg in Schwarzenberg ist am Montag wegen Polizeiermittlungen gesperrt gewesen.
Der Bahnhofsberg in Schwarzenberg ist am Montag wegen Polizeiermittlungen gesperrt gewesen. Bild: Symbolfoto: U. J. Alexander/stock.adobe.com
Schwarzenberg
Leblose Person am Totenstein in Schwarzenberg entdeckt
Von Beate Kindt-Matuschek
Am Montagvormittag ist eine leblose Person auf dem Dach eines Schuppens unterhalb des Totensteins in Schwarzenberg entdeckt worden.

Eine Passantin hat am Montagvormittag am Bahnhofsberg in Schwarzenberg eine leblose Person auf dem Dach eines Schuppens unterhalb des Totensteins entdeckt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr sicherte bis zum Eintreffen von Polizei und den Ermittlern den Bereich großräumig ab.
