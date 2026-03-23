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Levy (M.) mit seinen beiden Coaches „HE/RO“. Sie arbeiten nun intensiv fürs Finale.
Levy (M.) mit seinen beiden Coaches „HE/RO“. Sie arbeiten nun intensiv fürs Finale. Foto: Jana Dittmann
Levy (M.) mit seinen beiden Coaches „HE/RO“. Sie arbeiten nun intensiv fürs Finale.
Levy (M.) mit seinen beiden Coaches „HE/RO“. Sie arbeiten nun intensiv fürs Finale. Foto: Jana Dittmann
Schwarzenberg
Levy steht im Finale von „The Voice Kids“: Votum aus dem Erzgebirge wichtig
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
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Mitgefiebert haben am Wochenende nicht nur Levys Großeltern aus Schwarzenberg, sondern noch viele andere Erzgebirger. Der 13-Jährige überrascht in der Sat.1-Show nicht nur mit einer klaren Stimme.

Das Daumendrücken der Schwarzenberger hat geholfen. „Der Wahnsinn geht weiter“, sagt Marianne Dittmann, die Oma von Levy Müller, für den seit Samstagabend klar ist: Er steht im Finale von „The Voice Kids“. Und das wiederum findet am 3. April live in Berlin statt, wird ab 20.15 Uhr in Sat.1 ausgestrahlt.
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