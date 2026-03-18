Levy bei „The Voice Kids“ – Warum so viele Schwarzenberger dem jungen Dresdner die Daumen drücken

Ein 13-jähriger Dresdner steht am Samstagabend bei der Sat.1-Show wieder mit auf der Bühne, wenn es um Talente geht. Die Wurzeln des bescheidenen jungen Sängers liegen jedoch im Erzgebirge.

Eigentlich ist Levy Müller ein Erzgebirger – auch wenn er vor 13 Jahren in Dresden geboren wurde. Denn sowohl seine Mutter Jana Dittmann als auch sein Papa Frank Müller stammen aus Schwarzenberg. Der Name Dittmann ist in der Stadt ein Begriff. Denn Levy ist der Enkelsohn von Wolfram Dittmann, und den kennen in Schwarzenberg sehr viele Leute.... Eigentlich ist Levy Müller ein Erzgebirger – auch wenn er vor 13 Jahren in Dresden geboren wurde. Denn sowohl seine Mutter Jana Dittmann als auch sein Papa Frank Müller stammen aus Schwarzenberg. Der Name Dittmann ist in der Stadt ein Begriff. Denn Levy ist der Enkelsohn von Wolfram Dittmann, und den kennen in Schwarzenberg sehr viele Leute....