Levy bei „The Voice Kids“ – Warum so viele Schwarzenberger dem jungen Dresdner die Daumen drücken

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit seiner Gitarre und einer klaren Stimme überzeugte Levy die Jury. Seine Interpretation von Rosenstolz’ „Auch im Regen“ sorgte nicht nur bei den Juroren für Gänsehaut.
Mit seiner Gitarre und einer klaren Stimme überzeugte Levy die Jury. Seine Interpretation von Rosenstolz’ „Auch im Regen“ sorgte nicht nur bei den Juroren für Gänsehaut. Foto: Joyn/Richard Hübner
Wolfram Dittmann schlüpfte viele Jahre ins Kostüm vom Weihnachtsmann für den Schwarzenberger Weihnachtsmarkt.
Wolfram Dittmann schlüpfte viele Jahre ins Kostüm vom Weihnachtsmann für den Schwarzenberger Weihnachtsmarkt. Foto: Kindt-Matuschek/Archiv
Wolfram Dittmann mit seinem Enkel Levy in Schwarzenberg beim Eis essen.
Wolfram Dittmann mit seinem Enkel Levy in Schwarzenberg beim Eis essen. Foto: Jana Dittmann
Levy Müller gewann vor wenigen Tagen auch den Landesausscheid 2026 „Jugend musiziert“ in der Kategorie Gesang in seiner Altersklasse.
Levy Müller gewann vor wenigen Tagen auch den Landesausscheid 2026 „Jugend musiziert“ in der Kategorie Gesang in seiner Altersklasse. Foto: Jana Dittmann
Mit seiner Gitarre und einer klaren Stimme überzeugte Levy die Jury. Seine Interpretation von Rosenstolz’ „Auch im Regen“ sorgte nicht nur bei den Juroren für Gänsehaut.
Mit seiner Gitarre und einer klaren Stimme überzeugte Levy die Jury. Seine Interpretation von Rosenstolz’ „Auch im Regen“ sorgte nicht nur bei den Juroren für Gänsehaut. Foto: Joyn/Richard Hübner
Wolfram Dittmann schlüpfte viele Jahre ins Kostüm vom Weihnachtsmann für den Schwarzenberger Weihnachtsmarkt.
Wolfram Dittmann schlüpfte viele Jahre ins Kostüm vom Weihnachtsmann für den Schwarzenberger Weihnachtsmarkt. Foto: Kindt-Matuschek/Archiv
Wolfram Dittmann mit seinem Enkel Levy in Schwarzenberg beim Eis essen.
Wolfram Dittmann mit seinem Enkel Levy in Schwarzenberg beim Eis essen. Foto: Jana Dittmann
Levy Müller gewann vor wenigen Tagen auch den Landesausscheid 2026 „Jugend musiziert“ in der Kategorie Gesang in seiner Altersklasse.
Levy Müller gewann vor wenigen Tagen auch den Landesausscheid 2026 „Jugend musiziert“ in der Kategorie Gesang in seiner Altersklasse. Foto: Jana Dittmann
Schwarzenberg
Levy bei „The Voice Kids“ – Warum so viele Schwarzenberger dem jungen Dresdner die Daumen drücken
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 13-jähriger Dresdner steht am Samstagabend bei der Sat.1-Show wieder mit auf der Bühne, wenn es um Talente geht. Die Wurzeln des bescheidenen jungen Sängers liegen jedoch im Erzgebirge.

Eigentlich ist Levy Müller ein Erzgebirger – auch wenn er vor 13 Jahren in Dresden geboren wurde. Denn sowohl seine Mutter Jana Dittmann als auch sein Papa Frank Müller stammen aus Schwarzenberg. Der Name Dittmann ist in der Stadt ein Begriff. Denn Levy ist der Enkelsohn von Wolfram Dittmann, und den kennen in Schwarzenberg sehr viele Leute....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.03.2026
4 min.
Neues Album und erste Tour: Popsänger aus dem Erzgebirge lebt seinen Traum
Toni Kraus hat sein viertes „TONI“-Album auf den Markt gebracht, hier bei seinem Auftritt in Chemnitz.
Toni Kraus hat sein viertes Album als Sänger und Songschreiber herausgebracht. Mit seinen Songs will er anderen helfen, so wie ihm einst ein Titel half.
Katja Lippmann-Wagner
17.11.2025
2 min.
„Sarggeschichten“ im Erzgebirge – eine Lesung über selbst bestimmtes Abschiednehmen und den Umgang mit dem Tod
„Sarggeschichten“ – so der Buchtitel einer Lesung im Pfarrsaal von Schwarzenberg.
In der Woche vor Totensonntag gedenken viele Menschen all jener, die sie verloren haben. Damit rückt das Lebensende verstärkt in den Fokus. Über Hilfen und eine besondere Buchlesung.
Beate Kindt-Matuschek
18:13 Uhr
2 min.
Nach Schalke-Einspruch: DFB verhandelt über Dzeko-Sperre
Nachdem er den Hannoveraner Husseyn Chakroun mit dem hohen Fuß getroffen hatte, wurde Edin Dzeko des Feldes verwiesen.
Schalke-Torjäger Edin Dzeko fliegt gegen Hannover vom Platz und wird vom Sportgericht für zwei Spiele gesperrt. Der Verein legt Einspruch ein. Nun kommt es zur mündlichen Verhandlung.
18:30 Uhr
4 min.
Mauritius-Brauerei in Zwickau in finanzieller Schieflage: Das sagt der Insolvenzverwalter
Update
Die Mauritius-Brauerei in Zwickau hat Insolvenz angemeldet.
Das alteingesessene Unternehmen hat beim Amtsgericht Insolvenz angemeldet. Nun muss der Verwalter Sanierungsoptionen prüfen. Die Löhne der Beschäftigten sind bis einschließlich Mai gesichert.
Jan-Dirk Franke
18:30 Uhr
3 min.
Auerbacher Cheerleader hochmotiviert: Worauf es zur Deutschen Meisterschaft noch ankommt
Die Teufelinos sind am Samstag bei der Deutschen Meisterschaft gefordert.
Ohne Frage: Für sieben CMA-Teams steht am Wochenende der Saisonhöhepunkt vor der Tür. In Neu-Ulm wird sich dann zeigen, ob alles aufgegangen ist.
Laura-Louis Freimann
17.03.2026
4 min.
„Stumme Anrufe“: Darum warnt das LKA Sachsen jetzt vor dieser Masche
Wenn das eigene Handy klingelt, sich dann aber am anderen Ende niemand meldet, ist Vorsicht geboten.
Das Telefon klingelt, aber niemand ist dran, wenn man sich meldet. Das Landeskriminalamt Sachsen warnt: Oft sind diese Anrufe Teil einer mehrstufigen Betrugsmasche. So können sich Verbraucher dagegen schützen.
Jürgen Becker
Mehr Artikel