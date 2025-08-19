Markersbach: Bundesstraße 101 gesperrt

Schwarzenberg
Die Fahrbahn der B 101 im Bereich der großen Talbrücke wird erneuert.
Die Bundesstraße 101 ist bei Markersbach im Bereich der großen Talbrücke vom 21. August bis voraussichtlich 12. September zwischen Steinweg/Hammerstraße und Abzweig Annaberger Straße wegen einer Fahrbahnerneuerung gesperrt. Eine Umleitung ist in Richtung Annaberg-Buchholz über Hammerstraße und Annaberger Straße sowie in der Gegenrichtung...
