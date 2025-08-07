Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Mit dem Fahrrad aus dem Erzgebirge bis nach Rom: 15-jähriger Schüler meistert 1532 Kilometer über die Alpen

Lutz Berger (links) und Richard Schmohl (rechts) radelten gemeinsam nach Rom. Richards Vater Frank managte die Tour.
Lutz Berger (links) und Richard Schmohl (rechts) radelten gemeinsam nach Rom. Richards Vater Frank managte die Tour. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Lutz Berger (links) und Richard Schmohl (rechts) radelten gemeinsam nach Rom. Richards Vater Frank managte die Tour.
Lutz Berger (links) und Richard Schmohl (rechts) radelten gemeinsam nach Rom. Richards Vater Frank managte die Tour. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Schwarzenberg
Mit dem Fahrrad aus dem Erzgebirge bis nach Rom: 15-jähriger Schüler meistert 1532 Kilometer über die Alpen
Von Katja Lippmann-Wagner
Zum Schluss standen 1532 Kilometer auf dem Tacho: Richard Schmohl (15) und Lutz Berger (66) sind von Bernsbach nach Rom geradelt. Fast hätte ein Unfall kurz vorm Ziel zum Abbruch geführt.

Dass Richard Schmohl dem normalen Familienurlaub längst entwachsen ist, hat er bereits im vergangenen Jahr unter Beweis gestellt. Der Jugendliche suchte schon 2024 das Abenteuer. Als 14-Jähriger radelte er mit seinem Kumpel Lutz Berger, damals 65 Jahre, einmal quer durch Deutschland. Um die 1500 Kilometer und 3500 Höhenmeter kamen zusammen. Wie...
