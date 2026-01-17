MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Thomas Schmitt (l.) und Frank Sültemeyer zu Gast im Gewölbekeller Schwarzenberg.
Thomas Schmitt (l.) und Frank Sültemeyer zu Gast im Gewölbekeller Schwarzenberg. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Zwei Verfechter des geschliffenen Wortwitzes: Thomas Schmitt und Musiker Frank Sültemeyer auf Abschiedstour. 40 Termine stehen für 2026 im Kalender.
Zwei Verfechter des geschliffenen Wortwitzes: Thomas Schmitt und Musiker Frank Sültemeyer auf Abschiedstour. 40 Termine stehen für 2026 im Kalender. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Das dicke Schmitt-Buch gehörte zu DDR-Zeiten zur sogenannten „Bück-dich-Ware“.
Das dicke Schmitt-Buch gehörte zu DDR-Zeiten zur sogenannten „Bück-dich-Ware“. Bild: Frank Nestler
Thomas Schmitt (l.) und Frank Sültemeyer zu Gast im Gewölbekeller Schwarzenberg.
Thomas Schmitt (l.) und Frank Sültemeyer zu Gast im Gewölbekeller Schwarzenberg. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Zwei Verfechter des geschliffenen Wortwitzes: Thomas Schmitt und Musiker Frank Sültemeyer auf Abschiedstour. 40 Termine stehen für 2026 im Kalender.
Zwei Verfechter des geschliffenen Wortwitzes: Thomas Schmitt und Musiker Frank Sültemeyer auf Abschiedstour. 40 Termine stehen für 2026 im Kalender. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Das dicke Schmitt-Buch gehörte zu DDR-Zeiten zur sogenannten „Bück-dich-Ware“.
Das dicke Schmitt-Buch gehörte zu DDR-Zeiten zur sogenannten „Bück-dich-Ware“. Bild: Frank Nestler
Schwarzenberg
MTS auf Abschiedstour im Erzgebirge: Angriff auf Ohren, Hirn und Lachmuskeln des Publikums
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

MTS steht für Mut, Tatendrang und Schönheit sowie bestes Liederkabarett. Die DDR-Kultband gastierte auf ihrer Abschiedstournee jetzt in Schwarzenberg.

Ungewöhnlich schlicht, im schwarzen Hemd tritt Thomas Schmitt am Freitagabend ins Scheinwerferlicht der Mini-Bühne im Gewölbekeller Schwarzenberg. „Ick hab mein Bühnen-Outfit vergessen!“, sagt der Gründer, Texter und Sänger der DDR-Kultband MTS, der üblicherweise auffallende Muster bevorzugt, um zu kaschieren. Frank Sültemeyer,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.01.2026
3 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge mit einem Toten und mehreren Verletzten
Eine 48-Jährige ist bei dem schweren Unfall am Samstagabend auf der Straße zwischen Satzung und Steinbach ums Leben gekommen.
Der Kleintransporter mit ungarischem Landeskennzeichen ist am Samstagabend auf eisglatter Straße verunglückt. Der Straßenmeister sperrte die Kreisstraße wegen der Gefahr umstürzender Bäume.
Katrin Kablau und André März
18:00 Uhr
4 min.
Brautausstatterin aus dem Erzgebirge zeigt Teile der neuen Kollektion zur Messe in Chemnitz
Siiri Uhlmann nimmt auch dieses figurbetonte Paillettenkleid mit angeknöpfter Schleppe mit zur Präsentation nach Chemnitz.
Es ist die Zeit der Hochzeitsmessen. Die neuen Modelle sind da. Brautausstatterin Siiri Uhlmann aus Schwarzenberg zeigt Teile der neuen Kollektion in Chemnitz. Doch die Anzahl der regionaler Anbieter ist rückläufig, und kleinere Messen scheitern an zu hohen Kosten.
Beate Kindt-Matuschek
12:46 Uhr
4 min.
Acht Lawinen-Tote in Österreich - Kopfschütteln bei Rettern
Rettungskräfte waren am Finsterkopf im Einsatz.
Das Wetter war prächtig. Die Warnungen vor der heiklen Lawinen-Situation zeigten wohl auch deshalb keine Wirkung. Unter den Toten sind auch Tourenführer, die auf Weiterbildung waren.
Matthias Röder, dpa
13.01.2026
2 min.
Neuer Asia-Imbiss in Schwarzenberg – Angebot wurde lange vermisst
Hung Nguyen und seine Ehefrau Linh Ninh betreiben den neuen Asia-Imbiss in Schwarzenberg.
Zahlreiche Kunden des Einkaufszentrums am Roten Mühlenweg in Schwarzenberg haben ein Imbissangebot vermisst. Nun öffnet sich das Fenster für Bestellungen wieder.
Beate Kindt-Matuschek
12:43 Uhr
2 min.
Füllkrug in Mailand ausgeraubt: 500.000 Euro Schaden
Nationalspieler Niclas Füllkrug wurde nach seinem Wechsel zum AC Mailand ausgeraubt. (Archivbild)
Nach seinem Wechsel zum AC Mailand wohnt der deutsche Nationalspieler noch im Hotel. Jetzt wurde in seinem Zimmer der Safe geknackt. Uhren und Schmuck sind weg.
17.01.2026
4 min.
Die Stimmen nach der Derbyniederlage des FC Erzgebirge Aue: „Mein Herz ist gebrochen“
Nicht zu fassen: In allerletzter Sekunde verliert der FC Erzgebirge das Ostderby in Rostock. Trainer Jens Härtel schlug fassungslos die Arme hinter dem Kopf zusammen.
Im Ostderby beim FC Hansa Rostock hat die Elf von Cheftrainer Jens Härtel eine ganz bittere Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Die Enttäuschung im Veilchenlager ist groß. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.
Paul Steinbach
Mehr Artikel