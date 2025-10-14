Nachauflage der Schwarzenberger Schokozwerge durch Kunden „erzwungen“

Die Geschichte der Schokoladenfabrik in Schwarzenberg hat viele überrascht, und die Nachfrage nach der süßen Erinnerung in Form eines Schokozwergs ist ungebrochen. Nun gibt es eine Nachauflage.

„Es ist verrückt, wie viele Gäste mich im Nachhinein noch auf die Schokozwerge angesprochen haben", sagt Konditormeisterin Sophia Lenk, die seit dem Sommer glücklich verheiratet ist und nun Wolf heißt. Die 29-Jährige hatte im Sommer eine zunächst limitierte Auflage Schwarzenberger Schokozwerge hergestellt, weil diese von ihr in sehr...