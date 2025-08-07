Nachhilfe-Angebot in Schwarzenberg ab sofort in neuen Räumen zu finden

Das Angebot der Nachhilfe nutzen immer mehr Eltern für ihre Kinder. „Leichter lernen“ hat nun kurzfristig vorm Schulstart noch einen Umzug gemeistert.

Sie macht es den Kindern zuliebe und kann es nicht lassen: Seit 1992 gibt und organisiert Traude-Maria Winkler Nachhilfe für Mädchen und Jungen aller Klassenstufen. Die studierte Grundschullehrerin weiß, wie groß der Bedarf ist. „Und er wächst weiter“, wie die mittlerweile 76-Jährige hinzufügt. Ans Aufhören denkt sie nicht. „Das geht...