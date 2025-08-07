Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Traude-Maria Winkler leitet seit 1992 ein Nachhilfeangebot in Schwarzenberg.
Traude-Maria Winkler leitet seit 1992 ein Nachhilfeangebot in Schwarzenberg. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Traude-Maria Winkler leitet seit 1992 ein Nachhilfeangebot in Schwarzenberg.
Traude-Maria Winkler leitet seit 1992 ein Nachhilfeangebot in Schwarzenberg. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Nachhilfe-Angebot in Schwarzenberg ab sofort in neuen Räumen zu finden
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Angebot der Nachhilfe nutzen immer mehr Eltern für ihre Kinder. „Leichter lernen“ hat nun kurzfristig vorm Schulstart noch einen Umzug gemeistert.

Sie macht es den Kindern zuliebe und kann es nicht lassen: Seit 1992 gibt und organisiert Traude-Maria Winkler Nachhilfe für Mädchen und Jungen aller Klassenstufen. Die studierte Grundschullehrerin weiß, wie groß der Bedarf ist. „Und er wächst weiter“, wie die mittlerweile 76-Jährige hinzufügt. Ans Aufhören denkt sie nicht. „Das geht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
18:00 Uhr
5 min.
Zuckertüten-Kunstwerke versüßen Abc-Schützen im Erzgebirge den Schritt ins „Abenteuer Schulzeit“
2906 Mädchen und Jungen sind im Erzgebirgskreis am Wochenende eingeschult worden, wie hier in Schwarzenberg.
2904 Mädchen und Jungen feiern am Wochenende ihren Schulanfang mit Familien und Freunden. Doch was kommt den Erzgebirgern zum Schulstart für den Nachwuchs in die Tüte?
Beate Kindt-Matuschek
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
04.08.2025
2 min.
„So zauberhafte Zuckertüten für unsere Kinder“ – Aktion Kinderherzen hilft bedürftigen Familien im Erzgebirge
Christine Matko (l.) übergibt erste Zuckertüten an Familienhelferin Susann Wolf.
Die Aktion Kinderherzen unterstützt bedürftige Familien im Raum Aue-Schwarzenberg. In diesem Jahr wurden 20 Zuckertüten gepackt, damit sich jeder Abc-Schütze freuen kann.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel