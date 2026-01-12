MENÜ
Die Kabine des Schrägaufzugs pausiert derzeit auf halber Höhe.
Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Nächster Defekt am Lift: Schrägaufzug in Schwarzenberg erneut außer Betrieb
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Der Schrägaufzug, der in Schwarzenberg den Hammerparkplatz mit der historischen Altstadt verbindet, steht wieder. Und wieder fehlt ein sicherheitsrelevantes Teil.

Der Schrägaufzug in Schwarzenberg steht aufgrund eines technischen Defekts schon wieder still. Diesmal steht die Kabine auf halber Höhe. Wie die Stadt Schwarzenberg dazu informiert, seien bereits Ende Dezember immer wieder technische Probleme und Störungen aufgetreten, die auch zu Notöffnungen und schließlich zur Stilllegung geführt hätten.
