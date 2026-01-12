Nächster Defekt am Lift: Schrägaufzug in Schwarzenberg erneut außer Betrieb

Der Schrägaufzug, der in Schwarzenberg den Hammerparkplatz mit der historischen Altstadt verbindet, steht wieder. Und wieder fehlt ein sicherheitsrelevantes Teil.

Der Schrägaufzug in Schwarzenberg steht aufgrund eines technischen Defekts schon wieder still. Diesmal steht die Kabine auf halber Höhe. Wie die Stadt Schwarzenberg dazu informiert, seien bereits Ende Dezember immer wieder technische Probleme und Störungen aufgetreten, die auch zu Notöffnungen und schließlich zur Stilllegung geführt hätten.