Narren erobern die Macht im Erzgebirge – Rathausschlüssel kassiert und Wegezoll verhängt

„Endlich ist es wieder soweit!“ - rufen die Jecken vom Faschingsverein Beierfeld und mischen am Vormittag ihre Stadt auf. Bürgermeister Geißler gibt aus gutem Grund die Geschäfte ab.

Hübsch kostümiert und mit richtig guter Laune sind Mitglieder vom Faschingsverein Beierfeld am Dienstagmorgen losgezogen, um in ihrer Stadt den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. „Zuerst waren wir in der Grundschule Grünhain, dann in der Kita und der Oberschule Beierfeld", zählt Anni Auerswald auf. Sie ist als Micky Mouse...