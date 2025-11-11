Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auftakt für die Narrenzeit mit lustigem „Wegezoll“ in Beierfeld: Pfannkuchen gegen Spende.
Auftakt für die Narrenzeit mit lustigem „Wegezoll“ in Beierfeld: Pfannkuchen gegen Spende.
Schwarzenberg
Narren erobern die Macht im Erzgebirge – Rathausschlüssel kassiert und Wegezoll verhängt
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Endlich ist es wieder soweit!“ - rufen die Jecken vom Faschingsverein Beierfeld und mischen am Vormittag ihre Stadt auf. Bürgermeister Geißler gibt aus gutem Grund die Geschäfte ab.

Hübsch kostümiert und mit richtig guter Laune sind Mitglieder vom Faschingsverein Beierfeld am Dienstagmorgen losgezogen, um in ihrer Stadt den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. „Zuerst waren wir in der Grundschule Grünhain, dann in der Kita und der Oberschule Beierfeld“, zählt Anni Auerswald auf. Sie ist als Micky Mouse...
